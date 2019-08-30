Хавбек Манчестер Юнайтед Алексис Санчес продолжит карьеру в миланском Интере.
Хавбек Манчестер Юнайтед Алексис Санчес подписал контракт с миланским Интером. На Джузеппе Меацца сезон-2019/20 чилиец проведет на правах аренды.
В конце сезона нерадзурри смогут выкупить контракт Санчеса в МЮ за €15 млн.
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По соглашению Интер будет выплачивать Санчесу €5 млн в год, еще €7 млн футболист получит от дьяволов.
FERMI TUTTI
@Alexis_Sanchez e nerazzurro!
https://t.co/Q2SYR3KIOY #WelcomeAlexis #NotForEveryone #FCIM pic.twitter.com/PROynIgWqL
— Inter (@Inter) August 29, 2019
Алексис Санчес перешел в МЮ из Арсенала зимой 2018 года. За 1,5 сезона на Олд Траффорд игрок провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 3 мяча.
Напомним, французский футболист Франк Рибери стал игроком итальянской Фиорентины.
Фото: Inter
Источник: Inter