PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Самая высокооплачиваемый игрок АПЛ перешел в Интер

Хавбек Манчестер Юнайтед Алексис Санчес продолжит карьеру в миланском Интере.

Алексис Санчес

Хавбек Манчестер Юнайтед Алексис Санчес подписал контракт с миланским Интером. На Джузеппе Меацца сезон-2019/20 чилиец проведет на правах аренды.

В конце сезона нерадзурри смогут выкупить контракт Санчеса в МЮ за €15 млн.

Читайте: Окслейд-Чемберлен продлил контракт с Ливерпулем

По соглашению Интер будет выплачивать Санчесу €5 млн в год, еще €7 млн футболист получит от дьяволов.

Алексис Санчес перешел в МЮ из Арсенала зимой 2018 года. За 1,5 сезона на Олд Траффорд игрок провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 3 мяча.

Напомним, французский футболист Франк Рибери стал игроком итальянской Фиорентины.

Фото: Inter

ИсточникInter

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Евгений Коноплянка
Коноплянка заинтересовал клуб Серии А – СМИ
ФК Рома
Рома нашла пропавшего ребенка благодаря необычному объявлению трансфера
Даниэль Старридж Трабзонспор
Победитель Лиги чемпионов перешел в турецкий Трабзонспор
Рибери в Фиорентине
Рибери стал игроком Фиорентины
Неймар
Ювентус готов отдать за Неймара €100 млн и Дибалу – AS
Вулверхэмптон - МЮ
Манчестер Юнайтед не сумел удержать победу над Вулверхэмптоном
Филиппе Коутиньо в Баварии
Бавария арендовала Коутиньо с опцией выкупа за €120 млн
Манчестер Юнайтед резервная форма
Манчестер Юнайтед представил форму, посвященную победе 110-летней давности
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка