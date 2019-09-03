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Факты / Спорт

Тоттенхэм представил третий комплект формы светло-голубого цвета

Тоттенхэм Хотспур показал новый третий комплект формы на сезон-2019/20.

Тоттенхэм форма третий комплект

Тоттенхэм Хотспур представил новую резервную форму на сезон 2019/20.

Третий комплект формы выполнен в светло-голубом цвете, с темно-синими полосками на рукавах, а также с классическим воротником на пуговицах 90-х годов. Шорты будут темно-синие, а вот гетры – светло-голубые.

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Впервые светло-голубой цвет на форме шпор присутствовал еще в 1885 году. А с 1980-х он регулярно фигурировал в третьем комплекте. Во время триумфального финального матча Кубка УЕФА 1984 футболисты Тоттенхэма были в форме соответствующего голубого цвета.

Комплект разработал американский спортивный бренд одежды Nike.

  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
Тоттенхэм представил третий комплект формы светло-голубого цвета / 4 фотографии

К слову, французский Олимпик Марсель показал новый комплект формы на сезон-2019/20.

Источник: Tottenham Hotspur

Фото: Tottenham Hotspur

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