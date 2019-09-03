Тоттенгем Готспур показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Тоттенгем Готспур презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.

Третій комплект форми виконаний у світло-блакитному кольорі, з темно-синіми смужками на рукавах, а також з класичним коміром на ґудзиках 90-х років. Шорти будуть темно-сині, а ось гетри – світло-блакитні.

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Вперше світло-блакитний колір на формі шпор був присутній ще у 1885 році. А з 1980-х він регулярно фігурував у третьому комплекті. Під час тріумфального фінального матчу Кубка УЄФА 1984 року футболісти Тоттенгема були у формі відповідного блакитного кольору.

Комплект розробив американський спортивний бренд одягу Nike.















Тоттенгем презентував третій комплект форми світло-блакитного кольору / 4 фотографии

До речі, французький Олімпік Марсель показав новий комплект форми на сезон-2019/20.

Джерело: Tottenham Hotspur

Фото: Tottenham Hotspur