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Факти / Спорт

Тоттенгем презентував третій комплект форми світло-блакитного кольору

Тоттенгем Готспур показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Тоттенхэм форма третий комплект

Тоттенгем Готспур презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.

Третій комплект форми виконаний у світло-блакитному кольорі, з темно-синіми смужками на рукавах, а також з класичним коміром на ґудзиках 90-х років. Шорти будуть темно-сині, а ось гетри – світло-блакитні.

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Вперше світло-блакитний колір на формі шпор був присутній ще у 1885 році. А з 1980-х він регулярно фігурував у третьому комплекті. Під час тріумфального фінального матчу Кубка УЄФА 1984 року футболісти Тоттенгема були у формі відповідного блакитного кольору.

Комплект розробив американський спортивний бренд одягу Nike.

  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
  • Тоттенхэм форма третий комплект
Тоттенгем презентував третій комплект форми світло-блакитного кольору / 4 фотографии

До речі, французький Олімпік Марсель показав новий комплект форми на сезон-2019/20.

ДжерелоTottenham Hotspur

ФотоTottenham Hotspur

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