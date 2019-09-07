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Факты / Спорт
Литва — Украина – 0:3: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020

Матч против Литвы в пятом туре отбора для украинской сборной хорошая возможность еще комфортнее закрепиться в группе B на первой строчке.

В Вильнюс сине-желтые прибыли в статусе явного фаворита и лидера с 10 очками в активе, тогда как Литва является аутсайдером квинтета – за три игры латвийцы набрали лишь один поинт.

К поединке наша сборная подходит почти без потерь – из-за травм поспешно сборную покинул хавбек Селтика Марьян Швед, а также голкипер Денис Бойко, на замену которому Андрей Шевченко вызвал голкипера Юрия Панькива.

Наконец восстановился Андрей Ярмоленко – в сборную он прибыл в отличном настроении, так как прошлого уик-энда отметился голом за Вест Хэм в ворота Норвич Сити.

Единственной проблемой для подопечных Шевченко может стать домашняя арена литовцев, а точнее искусственный газон, который является очень травмоопасным. Также на таком покрытии по-другому “ходит” мяч, что может сказаться на скоростной игре сине-желтых.

С начала С конца
Трансляция завершена
20:48 - 07 сентября
Конец матча
Финальный свисток! 0:3 по итогам нашего матча! Теперь в Украины 13 очков в таблице группы В и безоговорочное первое место!
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20:44 - 07 сентября

3 минуты добавил арбитр.

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20:43 - 07 сентября
Миколенко получил пас в хорошей позиции для удара на левом краю чужой штрафной, но мяч срезался с ноги и ушел далеко от цели.
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Х
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20:38 - 07 сентября

Марлос попытался пяткой отпасовал на краю штрафной на Миколенко, но отправил мяч слишком сильно и Виталий только провел мяч взглядом за лицевую линию поля.

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20:33 - 07 сентября
Замена

Вместо Руслана Малиновского вышел Роман Безус.

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20:33 - 07 сентября
Мораес приблизился к чужой штрафной по центру и на силу попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
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Х
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20:27 - 07 сентября

Цыганков устремился в скоростной прорыв по правому флангу, но был остановлен откровенным фолом со стороны Миколюнаса.

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20:26 - 07 сентября
Желтая карточка
Миколенко получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.
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20:24 - 07 сентября
Замена

Каролис Лауджемис заменил в игре капитана Федора Черных.

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20:19 - 07 сентября
Замена

Вместо Романа Яремчука на поле вышел Жуниор Мораес.

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