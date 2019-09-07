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Факти / Спорт
Литва — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020

Матч проти Литви у п’ятому турі відбору для української збірної хороша нагода ще комфортніше закріпитися у групі B на першій сходинці.

До Вільнюса синьо-жовті прибули у статусі явного фаворита та лідера з 10-ма очками в активі, тоді як Литва є аутсайдером квінтету – за три гри латвійці набрали лише один поінт.

До поєдинку наша збірна підходить майже без втрат – через травми поспішно збірну покинув хавбек Селтіка Мар’ян Швед, а також голкіпер Денис Бойко, на заміну якому Андрій Шевченко викликав кіпера Юрія Паньківа.

Нарешті відновився Андрій Ярмоленко – до збірної він прибув у відмінному настрої, адже минулого вікенду відзначився голом за Вест Гем у ворота Норвіч Сіті.

Єдиною проблемою для підопічних Шевченка може стати домашня арена литовців, а точніше штучний газон, який є дуже травмонебезпечним. Також на такому покритті по-іншому “ходить” м’яч, що може позначитися на швидкісній грі синьо-жовтих.

З початку З кінця
Пряма трансляція
17:50 - 07 вересня
Склад України

Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Маліновський, Степаненко, Ярмоленко, Марлос, Зінченко, Яремчук.

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Х
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17:49 - 07 вересня
Склад Литви

Зубас, Воробйовас, Паліоніс, Гірдвайніс, Міколюнас, Шимкус, Голубіцкас, Матулявічус, Жулпа, Вербіцкас, Черних.

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17:19 - 07 вересня

Стало відомо, в яких комплектах форми сьогодні зіграють команди Литви та України.

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17:14 - 07 вересня
А судді хто?

Гру між Литвою та Україною судитиме бригада арбітрів з Боснії та Герцеговини на чолі з рефері Ірфаном Пельто.

Асистенти: Сенад Імбрішимбегович та Давор Бельо (обидва Боснія та Герцеговина);

Четвертий арбітр: Драган Петрович (Боснія та Герцеговина).

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17:10 - 07 вересня
Онлайн Литва — Україна

Добрий день, дорогі любителі футболу. Факти ICTV починають онлайн-трансляцію матчу 5-го туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020 у групі В Литва — Україна. Все найцікавіше тільки у нас!

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