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Факты / Спорт

Шумахер пришел в сознание — Le Parisien

Персонал парижской клиники, куда госпитализировали семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказал о состоянии гонщика.

Михаэль Шумахер

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер проходит лечение в отделении кардиологии Европейского госпиталя имени Жоржа Помпиду и уже пришел в себя.

Шумахера в больнице посетил Жан Тодт, бывший босс команды Ferrari, за которую выступал Михаэль. Тодт пробыл у Шумахера около 45 минут. Не сообщается, общались ли старые друзья.

Смотрите: История успеха Михаэля Шумахера: от самодельного картинга к лучшему гонщику

На немца ждет экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Руководить процессом будет кардиохирург профессор Филипп Менаше.

Семикратный чемпион Формулы 1 получил тяжелую травму головы во время катания на лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года.

Напомним, 9 сентября стало известно, что Шумахера экстренно госпитализировали.

Источник: Le Parisien

Фото: Dreamstime

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