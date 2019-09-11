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Факти / Спорт

Шумахер прийшов до тями — Le Parisien

Персонал паризької клініки, куди госпіталізували семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, розповів про стан гонщика.

Михаэль Шумахер

Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер проходить лікування у відділені кардіології Європейського госпіталю імені Жоржа Помпіду і вже прийшов до тями.

Шумахера в лікарні відвідав Жан Тодт, колишній бос команди Ferrari, за яку виступав Міхаель. Тодт пробув у Шумахера близько 45 хвилин. Не повідомляється, чи спілкувалися старі друзі.

Дивіться: Історія успіху Міхаеля Шумахера: від саморобного картингу до найкращого гонщика

На німця чекає експерементальна операція з провадженням стовбурових клітин у серцеву тканину. Керуватиме процесом кардіохірург професор Філіп Менаше.

Семиразовий чемпіон Формули 1 отримав важку травму голови під час катання на лижах у французьких Альпах у грудні 2013 року.

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо, що Шумахера екстрено госпіталізували.

ДжерелоLe Parisien

Фото: Dreamstime

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