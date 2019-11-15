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Факты / Спорт

Юрий Максимов возглавил Ворсклу

Полтавская Ворскла объявила о назначении Юрия Максимова новым главным тренером команды.

Юрий Максимов

50-летний Юрий Максимов возглавил главную команду полтавской Ворсклы.

Последним клубом Максимова была азербайджанская Кешля, которую он покинул прошлым летом. Под его руководством команда выиграла Кубок Азербайджана-2017/18.

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Также в разные годы он возглавлял украинские клубы ЦСКА, Оболонь, Кривбасс и Металлург Донецк, российскую Мордовию и казахстанский Тараз.

На посту наставника полтавчан Максимов сменил Виталия Косовского, которого накануне отправили в отставку.

После 14-ти туров УПЛ Ворскла занимает последнюю строчку, имея в активе 8 пунктов.

Фото: ФК Ворскла

Источник: ФК Ворскла

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