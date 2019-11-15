Полтавська Ворскла оголосила про призначення Юрія Максимова новим головним тренером команди.

50-річний Юрій Максимов очолив головну команду полтавської Ворскли.

Останнім клубом Максимова була азербайджанська Кешля, яку він покинув минулого літа. Під його керівництвом команда виграла Кубок Азербайджану-2017/18.

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Також у різні роки він очолював українські клуби ЦСКА, Оболонь, Кривбас та Металург Донецьк, російську Мордовію та казахстанський Тараз.

На посту наставника полтавців Максимов змінив Віталія Косовського, якого напередодні відправили у відставку.

Після 14-ти турів УПЛ Ворскла посідає останню сходинку, маючи в активі 8 пунктів.

Фото: ФК Ворскла

Джерело: ФК Ворскла