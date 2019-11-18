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Победа Ферстаппена и провал Ferrari на Гран-при Бразилии

Нидерландец Макс Ферстаппен с Red Bull победил на 20-м этапе Формулы-1 Гран-при Бразилии.

Макс Ферстаппен

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа Формулы-1 – Гран-при Бразилии. Вторым к финишу сенсационно пришел пилот Toro Rosso Пьер Гасли, а тройку лидеров замкнул пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бразилии и именно он финишировал первым в основной гонке. Для нидерландца эта победа стала восьмой в карьере. Ферстаппен сумел удержать лидерство, несмотря на многочисленные аварии на трассе и перезапуски гонки.

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Не сумели финишировать оба пилота Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель. За 6 кругов до конца гонки они столкнулись и сошли с трассы. Не финишировал также второй пилот Mercedes Валттери Боттас.

Формула-1. Гран-при Бразилии

  • 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) 71 круг
  • 2. Пьер Гасли (Toro Rosso) +6.077
  • 3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +6.139
  • 4. Карлос Сайнс (McLaren) +8.896
  • 5. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +9.452
  • 6. Антонио Джовинаццо (Alfa Romeo) +10.201
  • 7. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +10.541
  • 8. Ландо Норрис (McLaren) +11.204
  • 9. Серхио Перес (Racing Point) +11.529
  • 10. Даниил Квят (Toro Rosso) +11.529

Заключительный этап Формулы-1 Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина состоится 1 декабря.

Напомним, Льюис Хэмилтон стал победителем 18-го этапа Формулы-1 Гран-при Мексики.

Фото: Getty Images

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