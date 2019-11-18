Нидерландец Макс Ферстаппен с Red Bull победил на 20-м этапе Формулы-1 Гран-при Бразилии.

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа Формулы-1 – Гран-при Бразилии. Вторым к финишу сенсационно пришел пилот Toro Rosso Пьер Гасли, а тройку лидеров замкнул пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бразилии и именно он финишировал первым в основной гонке. Для нидерландца эта победа стала восьмой в карьере. Ферстаппен сумел удержать лидерство, несмотря на многочисленные аварии на трассе и перезапуски гонки.

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Не сумели финишировать оба пилота Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель. За 6 кругов до конца гонки они столкнулись и сошли с трассы. Не финишировал также второй пилот Mercedes Валттери Боттас.

Формула-1. Гран-при Бразилии

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) 71 круг

2. Пьер Гасли (Toro Rosso) +6.077

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +6.139

4. Карлос Сайнс (McLaren) +8.896

5. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +9.452

6. Антонио Джовинаццо (Alfa Romeo) +10.201

7. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +10.541

8. Ландо Норрис (McLaren) +11.204

9. Серхио Перес (Racing Point) +11.529

10. Даниил Квят (Toro Rosso) +11.529

Заключительный этап Формулы-1 Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина состоится 1 декабря.

Напомним, Льюис Хэмилтон стал победителем 18-го этапа Формулы-1 Гран-при Мексики.