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Перемога Ферстаппена та провал Ferrari на Гран-прі Бразилії

Нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull переміг на 20-му етапі Формули-1 Гран-прі Бразилії.

Макс Ферстаппен

Нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем 20-го етапу Формули-1 – Гран-прі Бразилії. Другим до фінішу сенсаційно прийшов пілот Toro Rosso П’єр Гаслі, а трійку лідерів замкнув пілот Mercedes Льюїс Гемілтон.

Ферстаппен переміг у кваліфікації Гран-прі Бразилії і саме він фінішував першим у основній гонці. Для нідерландця ця перемога стала восьмою у кар’єрі. Ферстаппен зумів втримати лідерство попри численні аварії на трасі і перезапуски гонки.

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Не зуміли фінішувати обидва пілоти Ferrari Шарль Леклер та Себастьян Феттель. За 6 кіл до завершення гонки вони зіткнулися і зійшли з траси. Не фінішував також другий пілот Mercedes Валттері Боттас.

Формула-1. Гран-прі Бразилії

  • 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) 71 коло
  • 2. П’єр Гаслі (Toro Rosso) +6.077
  • 3. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +6.139
  • 4. Карлос Сайнс (McLaren) +8.896
  • 5. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +9.452
  • 6. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +10.201
  • 7. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) +10.541
  • 8. Ландо Норріс (McLaren) +11.204
  • 9. Серхіо Перес (Racing Point) +11.529
  • 10. Данііл Квят (Toro Rosso) +11.529

Заключний етап Формули-1 Гран-прі Абу-Дабі на трасі Яс-Марина відбудеться 1 грудня.

Нагадаємо, Льюїс Гемільтон став переможцем 18-го етапу Формули-1 Гран-прі Мексики.

Фото: Getty Images

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