Прямую трансляцию финального матча Кубка Либертадорес 2019 между Фламенго и Ривер Плейтом покажет телеканал Матч ТВ.
В финальном матче Копа Либертадорес-2019 бразильский Фламенго встретится с аргентинским Ривер Плейтом. Матч пройдет 23 ноября в столице Перу Лиме на стадионе Монументаль.
Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ.
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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, в полуфинале Кубка Либертадорес Ривер Плейт обыграл по сумме двух матчей прошлогоднего финалиста турнира Бока Хуниорс.
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