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Де дивитися фінал Копа Лібертадорес Фламенго — Рівер Плейт

Пряму трансляцію фінального матчу Кубка Лібертадорес 2019 між Фламенго та Рівер Плейтом покаже телеканал Матч ТВ.

Стадион Монументаль Лима

У фінальному матчі Копа Лібертадорес-2019 бразильський Фламенго зустрінеться з аргентинським Рівер Плейтом. Матч пройде 23 листопада в столиці Перу Лімі на стадіоні Монументаль.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на російському телеканалі Матч ТВ.

ЧитайтеФламенго — Рівер Плейт: прогноз букмекерів на фінал Копа Лібертадорес

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Чинним володарем трофею є Рівер Плейт.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка Лібертадорес Рівер Плейт обіграв за сумою двох матчів минулорічного фіналіста турніру Бока Хуніорс, а Фламенго розтрощив у матчі-відповіді Греміо.

Фото: Getty Images

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