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Динамо разгромило Мариуполь в Киеве

Киевское Динамо со счетом 3:0 победило ФК Мариуполь в матче 15 тура украинской Премьер-лиги.

динамо

В Киеве на НСК Олимпийский в рамках украинской Премьер-лиги состоялся матч между ФК Мариуполь и киевским Динамо.

Киевлянам удалось одержать победу в матче со счетом 3:0.

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Счет был открыт в первом тайме. После передачи от Виктора Цыганкова Виталий Буяльский пробил под перекладину ворот.

На 77-й минуте Цыганков забивает второй гол в ворота Мариуполя. Через четыре минуты Беньямин Вербич забил третий мяч.

Напомним, 10 ноября в Харькове в рамках украинской Премьер-лиги состоялся матч между донецким Шахтером и киевским Динамо. Шахтеру удалось одержать победу со счетом 1:0.

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