PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Динамо розгромило Маріуполь у Києві

Київське Динамо з рахунком 3:0 перемогло ФК Маріуполь в матчі 15 туру української Прем’єр-ліги.

динамо

У Києві на НСК Олімпійський в рамках української Прем’єр-ліги відбувся матч між ФК Маріуполь і київським Динамо.

Киянам вдалося здобути перемогу в матчі з рахунком 3:0.

Читайте: Повтор битви у Києві: Копенгаген і Динамо розписали нічию

Рахунок був відкритий в першому таймі. Після передачі від Віктора Циганкова Віталій Буяльський пробив під поперечину воріт.

На 77-й хвилині Циганков забиває другий гол у ворота Маріуполя. Через чотири хвилини Беньямін Вербич забив третій м’яч.

Нагадаємо, 10 листопада в Харкові в рамках української Прем’єр-ліги відбувся матч між донецьким Шахтарем і київським Динамо. Шахтарю вдалося здобути перемогу з рахунком 1:0.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Динамо Шахтер
Динамо проведе матч без глядачів та заплатить штраф за поведінку фанатів
Юрий Максимов
Юрій Максимов очолив Ворсклу
Ворскла відправила у відставку Косовського
Ворскла відправила у відставку Косовського
Неможливо: Зубков про повернення у ФК Маріуполь
Неможливо: Зубков про повернення у ФК Маріуполь
Від трьох років в’язниці: арбітр матчу Шахтар – Динамо зафіксував расизм
Від трьох років в’язниці: арбітр матчу Шахтар – Динамо зафіксував расизм
Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо
Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо
Шахтар-Динамо
Відповів на образи: Тайсон показав непристойний жест фанатам Динамо
Шахтар - Динамо
Шахтар здобув впевнену перемогу у матчі з Динамо
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка