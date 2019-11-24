Київське Динамо з рахунком 3:0 перемогло ФК Маріуполь в матчі 15 туру української Прем’єр-ліги.
У Києві на НСК Олімпійський в рамках української Прем’єр-ліги відбувся матч між ФК Маріуполь і київським Динамо.
Киянам вдалося здобути перемогу в матчі з рахунком 3:0.
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Рахунок був відкритий в першому таймі. Після передачі від Віктора Циганкова Віталій Буяльський пробив під поперечину воріт.
На 77-й хвилині Циганков забиває другий гол у ворота Маріуполя. Через чотири хвилини Беньямін Вербич забив третій м’яч.
Нагадаємо, 10 листопада в Харкові в рамках української Прем’єр-ліги відбувся матч між донецьким Шахтарем і київським Динамо. Шахтарю вдалося здобути перемогу з рахунком 1:0.
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