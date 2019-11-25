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Факты / Спорт

Где смотреть Манчестер Сити — Шахтер

Прямую трансляцию матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером покажет телеканал Футбол 1.

Этихад Стэдиум

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер сыграет с Манчестер Сити. Матч пройдет 26 ноября в Манчестере на стадионе Этихад.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

ЧитайтеМанчестер Сити — Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Манчестер Сити — Шахтер. Начало в 22:00.

Фото: Dreamstime

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