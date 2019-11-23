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Манчестер Сити — Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры дали прогноз на матч Манчестер Сити — Шахтер в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Манчестер Сити Шахтер

Манчестер Сити во вторник, 26 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором горожане на стадионе Этихад в Манчестере сыграют против донецкого Шахтера. Начало матча в 22.00.

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По мнению букмекеров абсолютными фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.18. Успех украинского клуба оценивают в 14.50. Ничейный результат встречи — 7.40.

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Фото: Manchester City, FC SHAKHTAR DONETSK

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