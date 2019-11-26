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Факты / Спорт

Аталанта — Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры дали прогноз на матч Аталанта — Динамо Загреб в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Аталанта Динамо Загреб

Аталанта во вторник, 26 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором бергамцы на стадионе Сан-Сиро в Милане сыграют против загребского Динамо. Начало матча в 22.00.

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По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Джана Пьера Гасперини. На победу Аталанты принимают ставки с коэффициентом 1.58. Успех хорватского клуба оценивают в 5.70. Ничейный результат встречи — 4.40.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Манчестер Сити — Шахтер. Начало в 22:00.

Фото: Atalanta B.C., GNK Dinamo

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