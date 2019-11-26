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Факти / Спорт

Аталанта — Динамо Загреб: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Аталанта — Динамо Загреб у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Аталанта Динамо Загреб

Аталанта у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому бергамці на стадіоні Сан-Сіро у Мілані зіграють проти загребського Динамо. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Джана П’єра Гасперіні. На перемогу Аталанти приймають ставки з коефіцієнтом 1.58. Успіх хорватського клубу оцінюють в 5.70. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.

Фото: Atalanta B.C., GNK Dinamo

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