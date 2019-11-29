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Факты / Спорт

Серроне анонсировал бой с МакГрегором двумя бутылками алкоголя

Боец UFC Дональд Серроне эффектно отреагировал на объявление боя против Конора МакГрегора.

Дональд Серроне

Дональд Серроне в соцсетях разместил фото, на котором его предстоящий бой против ирландца Конора МакГрегора представлен в виде противостояния двух алкогольных напитков.

МакГрегор стал бутылкой виски собственного бренда Proper 12, а Серроне – бутылкой пива Budweiser, лицом которого является американец. Аббревиатура UFC на заднем фоне изображена в цветах национальных флагов Ирландии и США.

Бой Макгрегор – Серроне пройдет 18 января 2020 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в рамках полусреднего веса.

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Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Серроне проиграл два своих последних поединка – 8 июня Тони Фергюсону техническим нокаутом и 15 сентября Джастину Гетжи нокаутом в первом раунде.

Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидал победил Нейта Диаса и завоевал пояс BMF.

Фото: Donald Cerrone

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