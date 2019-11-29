Боєць UFC Дональд Серроне ефектно відреагував на оголошення бою проти Конора МакГрегора.

Дональд Серроне у соцмережах розмістив фото, на якому його майбутній бій проти ірландця Конора МакГрегора представлений у вигляді протистояння двох алкогольних напоїв.

МакГрегор став пляшкою віскі власного бренду Proper 12, а Серроне – пляшкою пива Budweiser, обличчям якого є американець. Абревіатура UFC на задньому фоні зображена у кольорах національних прапорів Ірландії та США.

Бій Макгрегор – Серроне пройде 18 січня 2020 року в Лас-Вегасі на турнірі UFC 246 в рамках напівсередньої ваги.

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Макгрегор не виходив в октагон з жовтня 2018 року після поразки від росіянина Хабіба Нурмагомедова. Серроне програв два своїх останніх поєдинки – 8 червня Тоні Фергюсону технічним нокаутом та 15 вересня Джастіну Гетжі нокаутом в першому раунді.

Нагадаємо, на турнірі UFC 244 Хорхе Масвідаль переміг Нейта Діаса та завоював пояс BMF.

Фото: Donald Cerrone