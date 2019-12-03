PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Бывшая шестая ракетка мира Суарес-Наварро сделала каминг-аут

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро объявила о своей нетрадиционной ориентации.

Карла Суарес-Наварро

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, которая сейчас занимает 55 строчку рейтинга WTA, опубликовала в соцсети Instagram фото с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой. На снимке девушки обнимаются.

— Проживайте жизни с теми, кто дает вам жизнь, – подписала снимок испанская теннисистка.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Carla Suarez Navarro (@carlasuareznava)

Также Суарес-Наварро отметила, что завершит карьеру в 2020 году.

Читайте: Звезда АПЛ планирует сделать каминг-аут, но ему запрещает клуб

За свою карьеру 31-летняя уроженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канария выиграла два турнира WTA в одиночном разряде – в Оэйраш (2014) и Дохе (2016), а также семь раз доходила до 1/4 финала турниров Grand Slam.

Ранее экс-футболист Ньюкасл Джетс впервые в истории австралийского футбола признался что он гомосексуалист.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рафаэль Надаль Кубок Дэвиса
Надаль выиграл для Испании дебютный Кубок Дэвиса в новом формате
Элина Свитолина
Хочу сыграть на Олимпиаде и обновить тренерский штаб – Элина Свитолина
Элина Свитолина
Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября при версии WTA
Стефанос Циципас выиграл Итоговый турнир ATP
Циципас победил на Итоговом турнире ATP
Рафаэль Надаль
Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон на первой строчке рейтинга ATP
Елина Свитолина
Рейтинг WTA: Свитолина завершила сезон шестой ракеткой мира
Элина Свитолина
Свитолина обыграла в двух сетах Кенин на Итоговом турнире WTA
Серена Уильямс
Сломанную ракетку Серены Уильямс продают на аукционе
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка