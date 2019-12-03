Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро объявила о своей нетрадиционной ориентации.

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, которая сейчас занимает 55 строчку рейтинга WTA, опубликовала в соцсети Instagram фото с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой. На снимке девушки обнимаются.

— Проживайте жизни с теми, кто дает вам жизнь, – подписала снимок испанская теннисистка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Carla Suarez Navarro (@carlasuareznava) 20 Лис 2019 р. о 12:49 PST

Также Суарес-Наварро отметила, что завершит карьеру в 2020 году.

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За свою карьеру 31-летняя уроженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канария выиграла два турнира WTA в одиночном разряде – в Оэйраш (2014) и Дохе (2016), а также семь раз доходила до 1/4 финала турниров Grand Slam.

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