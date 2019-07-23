Звезда английской Премьер-лиги собирается сделать каминг-аут, но клуб запретил ему это делать, опасаясь негативной реакции фанатов.

Футболист английской Премьер-лиги планирует признаться в своей нетрадиционной ориентации, но руководство его клуба обеспокоено возможной негативной реакцией среди фанатов.

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Футболист уже несколько месяцев обсуждает вместе со своим агентом и представителями команды, как ему лучше сделать каминг-аут.

— Это важное решение для игрока. Но как только он все рассказал клубe, у руководства возникли сомнения. Клуб выражает ему поддержку, но взволнован возможной реакцией болельщиков. В идеале они хотят, чтобы первым каминг-аут совершил другой футболист, чтобы не оказаться в центре внимания, – заявил источник изданию The Sun.

Одноклубники футболиста знают о его ориентации и поддерживают. Его партнеры по команде также не понимают “почему клуб застрял в прошлом”.

К слову, австралийский регбийный союз объявил о расторжении контракта с игроком Исраэлом Фолау из-за гомофобных высказываний в соцсетях.