Шахтер встретится с Аталантой в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.
Горняки после пяти туров набрали шесть очков и занимают вторую строчку в квартете C.
Шахтер должен побеждать, чтобы забронировать себе выход в плей-офф. В случае ничьей команде Луиша Каштру придется лишь надеяться на поражение Динамо Загреб в матче против Манчестер Сити, или на ничейный результат этого матча.
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются гости. На победу Аталанты принимают ставки с коэффициентом 2.49. Успех украинского клуба оценивают в 2.60. Ничейный результат встречи – 3.90.