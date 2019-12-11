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Факты / Спорт
Шахтер – Аталанта: онлайн-трансляция матча

Шахтер встретится с Аталантой в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Горняки после пяти туров набрали шесть очков и занимают вторую строчку в квартете C.

Шахтер должен побеждать, чтобы забронировать себе выход в плей-офф. В случае ничьей команде Луиша Каштру придется лишь надеяться на поражение Динамо Загреб в матче против Манчестер Сити, или на ничейный результат этого матча.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются гости. На победу Аталанты принимают ставки с коэффициентом 2.49. Успех украинского клуба оценивают в 2.60. Ничейный результат встречи – 3.90.

Состав Шахтера: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес.

Состав Аталанты: Голлини – Масиелло, Джимсити, Паломино – Кастань, Де Роон, Фройлер, Госенс – Пашалич, Гомес, Муриэль.

Главный арбитр: Феликс Цвайер.
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Прямая трансляция
20:18 - 11 декабря

Тайсон (Шахтер) с края штрафной нанес удар и попал в защитника.

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20:17 - 11 декабря

Матч у нас динамичный, но моментов не много.

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20:15 - 11 декабря
Не защитали гол

Мяч после атаки Шахтера оказался в сетке ворот Аталанты. Коваленко (Шахтер) подключился и “забил”, но из офсайда.

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20:13 - 11 декабря

Гомесу (Аталанта) дали ударить в штрафной площади Шахтера, но защитник горняков принял удар на себя и спас ворота.

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20:11 - 11 декабря

Шахтер хорошо контролирует мяч, но Аталанта очень плотно играет у своей штрафной.

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20:10 - 11 декабря

Муриэль (Аталанта) сыграл рукой, когда вылетел на перехват в штрафной у Степаненко (Шахтер). Арбитр свистнул.

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20:08 - 11 декабря

Муриэль (Аталанта) пробил мимо ворот из-за пределов штрафной после скидки от партнера по команде.

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20:05 - 11 декабря

Аталанта, как всегда, встречает соперника на его половине поля.

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20:05 - 11 декабря
Момент!

Аталанта получила подарок в штрафной Шахтера, но Пашалич (Аталанта) плохо пробил и Пятов (Шахтер) забрал мяч.

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20:03 - 11 декабря

Болельщиков Шахтера хорошо слышно! Начало матча спокойное, никто не бежит вперед.

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