Шахтер встретится с Аталантой в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Горняки после пяти туров набрали шесть очков и занимают вторую строчку в квартете C.

Шахтер должен побеждать, чтобы забронировать себе выход в плей-офф. В случае ничьей команде Луиша Каштру придется лишь надеяться на поражение Динамо Загреб в матче против Манчестер Сити, или на ничейный результат этого матча.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются гости. На победу Аталанты принимают ставки с коэффициентом 2.49. Успех украинского клуба оценивают в 2.60. Ничейный результат встречи – 3.90.

Состав Шахтера: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес.

Состав Аталанты: Голлини – Масиелло, Джимсити, Паломино – Кастань, Де Роон, Фройлер, Госенс – Пашалич, Гомес, Муриэль.