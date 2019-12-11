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Шахтар – Аталанта: онлайн-трансляція матчу

Шахтар – Аталанта: онлайн-трансляція матчу

Шахтар зустрінеться з Аталантою в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Гірники після п’яти турів набрали шість очок і посідають другий рядок у квартеті C.

Шахтар повинен перемагати, щоб забронювати собі вихід у плей-оф. У разі нічиєї команді Луїша Каштру доведеться лише сподіватися на поразку Динамо Загреб у матчі проти Манчестер Сіті, або на нічийний результат цього матчу.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є гості. На перемогу Аталанти приймають ставки з коефіцієнтом 2.49. Успіх українського клубу оцінюють в 2.60. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Текстова трансляція розпочнеться на цій сторінці 11 грудня о 19.55.

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