Динамо встретится с Лугано в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Киевляне после пяти туров набрали шесть очков и занимают третью строчку в квартете В. Подопечные Алексея Михайличенко уступают в группе Копенгагена и Мальме.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Алексея Михайличенко. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.27. Успех швейцарского клуба оценивают в 10.00. Ничейный результат встречи – 6.10.

Встречу доверили судить азербайджанской бригаде арбитров во главе с Алияром Агаевым. Ему будут ассистировать соотечественники Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.