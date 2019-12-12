PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Динамо — Лугано: онлайн-трансляция матча

Динамо встретится с Лугано в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Киевляне после пяти туров набрали шесть очков и занимают третью строчку в квартете В. Подопечные Алексея Михайличенко уступают в группе Копенгагена и Мальме.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Алексея Михайличенко. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.27. Успех швейцарского клуба оценивают в 10.00. Ничейный результат встречи – 6.10.

Встречу доверили судить азербайджанской бригаде арбитров во главе с Алияром Агаевым. Ему будут ассистировать соотечественники Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.

С начала С конца
Прямая трансляция
19:54 - 12 декабря

Футболисты уже на поле. Вот-вот начнется игра.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:48 - 12 декабря
Состав Лугано

Да Коста, Элож, Сульмоне, Дапрела, Обексер, Ловрич, Кустодио да Коста, Гидотти, Араторе, Дальмонте, Холендер.

Запасные: Бауманн, Боттани, Вечеи, Лаванши, Марич, Сасере, Чрнигой

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:45 - 12 декабря
Состав Динамо

Бущан, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзера, Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Беседин.

Запасные: Бойко, Андриевский, Гармаш, Сирота, Соль, Цитаишвили, Шапаренко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:41 - 12 декабря

Добрый вечер, дорогие любители футбола! Факты ICTV начинают онлайн-трансляцию матча Динамо – Лугано шестого раунда группового этапа Лиги Европы.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка