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Факти / Спорт
Динамо — Лугано: онлайн-трансляція матчу

Динамо зустрінеться з Лугано в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Кияни після п’яти турів набрали шість очок і посідають третій рядок у квартеті В. Підопічні Олексія Михайличенка поступаються у групі Копенгагену та Мальме.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.27. Успіх швейцарського клубу оцінюють в 10.00. Нічийний результат зустрічі — 6.10.

Зустріч довірили судити азербайджанській бригаді арбітрів на чолі з Аліяром Агаєвим. Йому асистуватимуть співвітчизники Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі.

З початку З кінця
Пряма трансляція
19:55 - 12 грудня
Перший тайм!

Арбітр дав стартовий свисток про початок матчу.

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19:54 - 12 грудня

Футболісти вже на полі. Ось-ось розпочнеться гра.

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19:48 - 12 грудня
Склад Лугано

Да Коста, Елож, Сульмоні, Дапрела, Обексер, Ловрич, Кустодіо да Коста, Гідотті, Араторе, Дальмонте, Холендер.

Запасні: Бауманн, Боттані, Вечеї, Лаванші, Марич, Сасере, Чрнигой

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19:45 - 12 грудня
Склад Динамо

Бущан, Міколенко, Кадар, Попов, Кендзьора, Караваєв, Шепелєв, Буяльський, Де Пена, Циганков, Бесєдін.

Запасні: Бойко, Андрієвський, Гармаш, Сирота, Соль, Цитаїшвілі, Шапаренко.

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19:41 - 12 грудня

Добрий вечір, дорогі любителі футболу! Факти ICTV розпочинають онлайн-трансляцію матчу Динамо — Лугано шостого раунду групового етапу Ліги Європи.

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