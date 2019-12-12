Динамо зустрінеться з Лугано в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Кияни після п’яти турів набрали шість очок і посідають третій рядок у квартеті В. Підопічні Олексія Михайличенка поступаються у групі Копенгагену та Мальме.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.27. Успіх швейцарського клубу оцінюють в 10.00. Нічийний результат зустрічі — 6.10.

Зустріч довірили судити азербайджанській бригаді арбітрів на чолі з Аліяром Агаєвим. Йому асистуватимуть співвітчизники Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі.