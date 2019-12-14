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Факты / Спорт

Ливерпулю удалось обыграть Уотфорд и не потерять позицию

Ливерпулю удалось загнать два мяча в ворота Уотфорда и стать победителем матча 17-го тура АПЛ.

Ліверпуль Вотфорд

На стадионе Энфилд в Англии состоялся матч между Ливерпулем и Уотфордом в рамках 17-го тура АПЛ.

Встреча Ливерпуль – Уотфорд завершилась со счетом 2:0.

Ливерпулю удалось получить преимущество в конце первого тайма благодаря быстрой контратаке. Мане отдал передачу на Салаха, а тот обыграл защиту и забил первый гол в матче.

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Во втором тайме в ворота Уотфорда удалось забить и самому Мане, однако арбитр отменил этот гол из-за офсайда.

Оформить дубль и поставить точку во встрече Салах смог на 90-й минуте благодаря пасу Ориджи.

Прекрасная игра позволила Ливерпулю сохранить первенство в турнирной таблице АПЛ, а Уотфорд остался на последнем месте.

К слову, наставник Ливерпуля Юрген Клопп подписал новый контракт с клубом, который будет действителен до лета 2024 года.

Фото: Getty Images

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