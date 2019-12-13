Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Ливерпуль заключил новое соглашение с немецким наставником красных Юрген Клоппом.

Юрген Клопп поставил подпись под новым соглашением с Ливерпулем.

Срок предыдущего контракта заканчивался в конце сезона 2020/21, новый контракт будет действовать до лета 2024 года.

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Ранее Клопп намекал, что планирует тренировать мерсисайдцев до завершения предыдущего соглашения и сделает паузу в карьере.

Сейчас Ливерпуль после 16 туров АПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая Лестер, который идет вторым, на восемь очков.

Клопп возглавил Ливерпуль осенью 2015 года. В сезоне 2017/18 его подопечные вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили Реалу, но уже в следующем сезоне обыграли в финале ЛЧ Тоттенхэм. Также под руководством немца красные выиграли Суперкубок УЕФА-2019, где по пенальти одолели Челси.

Ранее Факты ICTV писали, что Ван Дейк пришел на работу к фанату и отвез его на клубную базу.