Павелко призывает расследовать инцидент с оскорблениями в адрес Зозули

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение относительно скандала с Романом Зозулей во время матча испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете прервали после первого тайма из-за оскорбления в адрес украинского форварда Альбасете Романа Зозули.

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на этот инцидент и призвал расследовать проявление нетерпимости со стороны фанатов Райо Вальекано.

— Ксенофобия, разжигание межнациональной розни и грубое хулиганство! Иначе нельзя назвать то, что произошло в Испании во время поединка Райо Вальекано против Альбасете, за который выступает наш Роман Зозуля. Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции.

Искренне благодарен арбитру матча, который принял решение не продолжать поединок, клубу Альбасете за поддержку Романа и руководству Ла Лиги, которое уже осудило поведение болельщиков Райо. Роман, УАФ и вся Украина поддерживают тебя! Слава Украине!, – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра о приостановлении матча между Райо Вальекано и Альбасете.

Источник: Андрій Павелко