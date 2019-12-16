PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Павелко призывает расследовать инцидент с оскорблениями в адрес Зозули

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение относительно скандала с Романом Зозулей во время матча испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете.

Андрей Павелко

Матч 20-го тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете прервали после первого тайма из-за оскорбления в адрес украинского форварда Альбасете Романа Зозули.

Читайте: Ван Бастена убрали из FIFA 20 за нацистское приветствие в эфире

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на этот инцидент и призвал расследовать проявление нетерпимости со стороны фанатов Райо Вальекано.

— Ксенофобия, разжигание межнациональной розни и грубое хулиганство! Иначе нельзя назвать то, что произошло в Испании во время поединка Райо Вальекано против Альбасете, за который выступает наш Роман Зозуля. Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции.

Искренне благодарен арбитру матча, который принял решение не продолжать поединок, клубу Альбасете за поддержку Романа и руководству Ла Лиги, которое уже осудило поведение болельщиков Райо. Роман, УАФ и вся Украина поддерживают тебя! Слава Украине!, – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра о приостановлении матча между Райо Вальекано и Альбасете.

Источник: Андрій Павелко

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Райо Вальекано Зозуля
Зозулю снова обвинили в нацизме. Его команда не вышла на поле, матч отменили
Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы
Трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней
На Ровенщине агрофирма перепахала чужие земли – селяне вызвали полицию
На Ровенщине агрофирма перепахала чужие земли – селяне вызвали полицию
Полиция применила гранаты против фанатов Крузейро
В Бразилии полиция применила гранаты против фанатов
Более 6 часов не билось сердце – в Испании оживили женщину, которая замерзла в горах
Более 6 часов не билось сердце – в Испании оживили женщину, которая замерзла в горах
Лионель Месси
Федерация футбола Испании поставит Месси в один ряд с Пеле и Марадоной
Языческий обряд: Евгения Плихина высмеяла похороны погибшего бойца Альфы
Языческий обряд: Евгения Плихина высмеяла похороны погибшего бойца Альфы
Болельщик Нььюкасла
Фанат Ньюкасла проехал 170 км, чтобы потроллить друга
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка