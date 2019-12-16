PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Зозулю снова обвинили в нацизме. Его команда не вышла на поле, матч отменили

Матч 20-го тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете прервали из-за поведения фанатов хозяев по украинскому форварда Романа Зозули.

Райо Вальекано Зозуля

В конце первого тайма матча между Райо Валькано и Альбасете фанаты хозяев начали скандировать “Зозуля – проклятый нацист”. Арбитр встречи остановил матч на Кальпе-де-Вальекас на несколько минут, но команды тайм все же доиграли.

А вот восстановление второго тайма задержалось на 40 минут. Футболисты Альбасете отказались выходить на поле и офицер встречи отменил продолжение игры.

Ла Лига опубликовала заявление, в котором поддержал решение арбитра Хосе Антонио Лопесом Тока:

— Решение было принято по просьбе обеих команд. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии в испанском профессиональном футболе.

Сам Роман Зозуля, судя по кадрам поединка, реагировал на поведение фанатов спокойно.

Позже вице-президент Альбасете Виктор Варела признался, что Зозуля не смог сдержать слез в раздевалке.

Читайте: Зозуля в матче проти Гранады спас жизнь одноклубнику

От имени Райо Вальекано выступил президент клуба Рауль Мартин Пресса. Он заявил, что клуб осуждает речевки, которые позволила себе скандировать часть фанатов клуба.

— Футбол – это объединение, а не разъединение. То, что произошло сегодня, нельзя допускать, – добавил Пресса.

В Испании раньше никогда не заканчивали матчи по подобным причинам, максимум – приостанавливали. С 2016-м фанаты хихонского Спортинга скандировали в адрес игрока Атлетико Иньяки Вильямса, матч прерывали в минуту, а клуб оштрафовали на €18 тыс. В 2014-м фанат Вильярреала бросил банан в Дани Алвеса, клуб оштрафовали и закрыли часть трибун на следующий матч.

На этот раз наказание точно будет жестче – хотя бы потому, что матч не удалось доиграть.

Напомним, в начале 2017 года Зозуля стал игроком клуба Райо Вальекано, однако, через некоторое время форвард был вынужден покинуть команду из-за оскорбления со стороны болельщиков и обвинения в нацизме.

Джерело: LaLiga, Marca

Фото: ANGEL RIVERO/Marca

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы
Трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней
Полиция применила гранаты против фанатов Крузейро
В Бразилии полиция применила гранаты против фанатов
Более 6 часов не билось сердце – в Испании оживили женщину, которая замерзла в горах
Более 6 часов не билось сердце – в Испании оживили женщину, которая замерзла в горах
Лионель Месси
Федерация футбола Испании поставит Месси в один ряд с Пеле и Марадоной
Болельщик Нььюкасла
Фанат Ньюкасла проехал 170 км, чтобы потроллить друга
Ван Бастен FIFA 20
Ван Бастена убрали из FIFA 20 за нацистское приветствие в эфире
Фанаты Наполи в Ливерпуле
Фанаты Наполи устроили беспорядки в Ливерпуле – атаковали фанатов хозяев и полицию
Ван Дейк пришел на работу в фаната и отвез его на клубную базу
Ван Дейк пришел на работу к фанату и отвез его на клубную базу
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка