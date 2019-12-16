Матч 20-го тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете прервали из-за поведения фанатов хозяев по украинскому форварда Романа Зозули.

В конце первого тайма матча между Райо Валькано и Альбасете фанаты хозяев начали скандировать “Зозуля – проклятый нацист”. Арбитр встречи остановил матч на Кальпе-де-Вальекас на несколько минут, но команды тайм все же доиграли.

А вот восстановление второго тайма задержалось на 40 минут. Футболисты Альбасете отказались выходить на поле и офицер встречи отменил продолжение игры.

Ла Лига опубликовала заявление, в котором поддержал решение арбитра Хосе Антонио Лопесом Тока:

— Решение было принято по просьбе обеих команд. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии в испанском профессиональном футболе.

Сам Роман Зозуля, судя по кадрам поединка, реагировал на поведение фанатов спокойно.

Esta es la respuesta de Roman Zozulya ante los canticos de la grada de Vallekas. Para que luego os creais las lagrimas de nazi. #RayoAlbacetepic.twitter.com/jZt8L7IAW8 — Jules (@eldivandeJules) December 15, 2019

Позже вице-президент Альбасете Виктор Варела признался, что Зозуля не смог сдержать слез в раздевалке.

Читайте: Зозуля в матче проти Гранады спас жизнь одноклубнику

От имени Райо Вальекано выступил президент клуба Рауль Мартин Пресса. Он заявил, что клуб осуждает речевки, которые позволила себе скандировать часть фанатов клуба.

— Футбол – это объединение, а не разъединение. То, что произошло сегодня, нельзя допускать, – добавил Пресса.

В Испании раньше никогда не заканчивали матчи по подобным причинам, максимум – приостанавливали. С 2016-м фанаты хихонского Спортинга скандировали в адрес игрока Атлетико Иньяки Вильямса, матч прерывали в минуту, а клуб оштрафовали на €18 тыс. В 2014-м фанат Вильярреала бросил банан в Дани Алвеса, клуб оштрафовали и закрыли часть трибун на следующий матч.

На этот раз наказание точно будет жестче – хотя бы потому, что матч не удалось доиграть.

Напомним, в начале 2017 года Зозуля стал игроком клуба Райо Вальекано, однако, через некоторое время форвард был вынужден покинуть команду из-за оскорбления со стороны болельщиков и обвинения в нацизме.

Джерело: LaLiga, Marca

Фото: ANGEL RIVERO/Marca