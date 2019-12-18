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Факты / Спорт

Фирмино вывел Ливерпуль в финал Клубного чемпионата мира

Ливерпуль обыграл мексиканский Монтеррей в полуфинале Клубного чемпионата мира.

Монтеррей Ливерпуль

Ливерпуль встречался с мексиканским Монтерреем в полуфинале Клубного чемпионата мира. Встреча прошла на Международном стадионе Халифа в Дохе и завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 2:1.

Счет в матче открыли мерсисайдцы на 12-й минуте после того, как Мохаммед Салах элегантно щечкой отпасовал на Наби Кейта, а тот пробил точно в сетку ворот. Ответ полосатых, как называют мексиканский клуб, не заставил себя ждать. Через две минуты после штрафного Алиссон не сумел зафиксировать мяч. Снаряд отлетел прямо в ноги Рожелио Фунесу, который и сравнял счет.

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Как и в первой половине встречи, во втором тайме Ливерпуль продолжал владеть территориальным преимуществом, однако решающий гол красные забили лишь в добавленное время.

За пять минут до конца игры Клопп выпустил на поле Роберто Фирмино вместо Ориги и бразилец отблагодарил немца голом. Трент Александер-Арнольд, который также вышел на замену, навесил в штрафную, откуда Фирмино нанес точный удар по воротам Монтеррея.

Таким образом Ливерпуль стал вторым финалистом Клубного чемпионата мира. 21 декабря в финале турнира красные встретятся с бразильским Фламенго.

Напомним, пока основа Ливерпуля находится в Катаре, юноши Ливерпуля крупно влетели Астон Вилле в Кубке Лиги.

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