Ливерпуль завершил выступления в Кубке английской лиги на стадии четвертьфинала.

Астон Вилла принимала Ливерпуль в рамках 1/4 финала Кубка лиги. Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Львы вышли вперед в счете уже на 14-й минуте. Точный удар нанес хавбек Конор Хурихейн. Через несколько минут 18-летний защитник мерсисайдцев Морган Бойс срезал мяч в собственные ворота. Третий мяч в сетку ворот Ливерпуля отправил форвард Жонатан Коджиа, а за минуту до перерыва он сумел оформить дубль.

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После перерыва почти ничего не изменилось. Юноши Ливерпуля не смогли ничего противопоставить основе Астон Виллы. А в конце второго тайма бразильский форвард гостей Уэсли довел счет до неприличного.

Таким образом, Астон Вилла вышла в полуфинал турнира, а Ливерпуль закончил выступление в Кубке английской лиги.

Сенсации с разгромного поражения действующих обладателей Лиги чемпионов делать не стоит, ведь главный тренер красных Юрген Клопп с основой команды в это время находились за 5 тыс. км от Бирмингема в Катаре, где сейчас проходит клубный чемпионат мира.

Средний возраст игроков мерсисайдцев, которые вышли на матч против львов, составил 19 лет.

К слову, защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных болельщиков.