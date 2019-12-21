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Факты / Спорт

Мы жили в одной комнате: Фигу прокомментировал слухи о гей-романе с Гвардиолой

Экс-футболист сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал слухи о гей-романе с бывшим партнером по Барселоне Хосепом Гвардиолой.

Луиш Фигу

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал давние слухи об отношениях с нынешним наставником Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, когда они были игроками Барселоны.

— Гвардиола был большим другом, человеком, который мне очень помогал. Мы жили в одной комнате, но ничего не было – мне нравятся женщины. Сейчас я окружен женщинами. В дополнение к моей семье у меня две помощницы. Даже мои собаки – девочки! – заявил португалец.

 

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Допис, поширений Luís Figo (@luis__figo)


Также Фигу добавил, что в чемпионате Испании ни один футболист не сделал каминг-аут, ведь люди очень жестоки. Футболисты не признаются в своей ориентации не потому что боятся собственной гомосексуальности, а из-за безопасности.

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Луиш Фигу и Хосеп Гвардиола вместе защищали цвета каталонской Барселоны с 1995 по 2000 годы.

Ранее Факты ICTV писали, что Хосеп Гвардиола поставил ультиматум руководству Манчестер Сити.

Источник: El Pais

Фото: Dreamstime

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