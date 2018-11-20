На одной из миланских улиц появилось провокационное граффити форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

На одной из улиц Милана появилось провокационное граффити с форвардом туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Спортсмен изображения в довольно провокационных образе: полуобнаженный, в трусах цветов ЛГБТ-сообщества и в позе греческих и римских статуй.

Об этом сообщает RAI News.

Неизвестный художник назвал это произведение Секрет Роналду.

Milano, la provocazione dello street artist: Cristiano Ronaldo con i boxer arcobaleno – VIDEO https://t.co/JV2LGHVZ6O pic.twitter.com/HEzTfKi9ZX — La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) 16 ноября 2018 г.

Ранее Криштиану Роналду обручился со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images.