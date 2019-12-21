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Факты / Спорт

В подвале! Марадона рассказал, как потерял девственность в 13 лет

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона рассказал подробности своей интимной жизни.

Диего Марадона

59-летний Диего Марадона вспомнил свой первый сексуальный опыт.

Аргентинец рассказал как потерял девственность в 13 лет.

— Я потерял девственность, когда мне было 13 лет. Это произошло в подвале. Она была старше меня. Я был сверху, а она читала газету, – вспомнил Диего.

Также экс-футболист Наполи добавил, что его любимая поза в сексе – на четвереньках.

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Еще Марадона рассказал, как однажды его “похитили пришельцы”.

— Верю ли я в НЛО? Однажды, когда я перебрал с алкоголем, меня не было дома три дня. Когда вернулся, заявил, что меня похитили пришельцы. Помню, что сказал: Это было похищение, но я не могу вам об этом рассказать, – сказал аргентинец.

Напомним, в матче против Ньюэллс Олд Бойз Марадона следил за игрой своей команды сидя на троне.

Фото: GIMNASIA

Источник: The Sun

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