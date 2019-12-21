Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге.

Футболист сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает оставаться самым дорогим украинским легионером.

После того, как портал Transfermarkt обновил ценники на футболистов АПЛ, Зинченко оказался в топ-5 самых дорогих левых защитников английского чемпионата.

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23-летний игрок оценивается порталом в €30 млн.

В рейтинге самых дорогих левых защитников Зинченко обошел шотландец Эндрю Робертсон (Ливерпуль, €80 млн), англичанин Бен Чилуелл (Лестер €50 млн), французы Бенжамен Менди (Манчестер Сити, €35 млн) и Люка Динь (Эвертон, €35 млн).

К слову, британское издание The Guardian составило рейтинг сотни лучших футболистов 2019 года.

Источник: Transfermarkt