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Факти / Спорт

Зінченко увійшов у топ-5 найдорожчих лівих захисників АПЛ

Портал Transfermarkt обновив ціни на футболістів, які виступають в англійській Прем’єр-лізі.

Александр Зинченко

Футболіст збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує залишатися найдорожчим українським легіонером.

Після того, як портал Transfermarkt обновив цінники на футболістів АПЛ, Зінченко опинився у топ-5 найдорожчих лівих захисників англійського чемпіонату.

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23-річний гравець оцінюється порталом у €30 млн.

У рейтингу найдорожчих лівих захисників Зінченка обійшов шотландець Ендрю Робертсон (Ліверпуль, €80 млн), англієць Бен Чілуелл (Лестер €50 млн), французи Бенжамен Менді (Манчестер Сіті, €35 млн) та Люка Динь (Евертон, €35 млн).

До речі, британське видання The Guardian склало рейтинг сотні найкращих футболістів 2019 року.

Джерело: Transfermarkt

Фото: Dreamstime

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