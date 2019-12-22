Матч между Аталантой и Миланом завершился с разгромным счетом 5:0.

В рамках 17-го тура итальянской Серии А состоялась встреча Аталанты и Милана.

Матч Аталанта – Милан завершился с разгромным счетом 5:0.

Игра началась очень живо и уже на 45-й секунде состоялся первый удар по воротам Милана. Однако гости не расслаблялись и первые минуты пытались противостоять и провести свою атаку.

На 10-й минуте Гомес получил мяч на левом фланге, обыграл защитников и неотразимо пробил в дальний угол ворот, открыв счет в матче.

После нескольких попыток Милана создать опасные моменты у ворот соперников игра немного успокоилась и в таком темпе продолжалась до конца первого тайма.

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Второй тайм Аталанта начала так же живо и теснила соперников.

Довольно быстро команда нанесла два разгромных удары Милану. Первым был Пашалич, который на 61-й минуте подправил удар Госенса и отправил мяч в ворота.

А уже на 63-й минуте Малиновский разыграл быструю атаку, отдал мяч Пашаличу, а тот забросил его Иличичу, который пробил по воротам.

Не прошло и 10 минут, а Аталанта вновь забила гол Милану. На 72-й минуте Иличич получил мяч возле штрафной и пробил мимо защитника прямо в сетку ворот.

Завершил разгром Милана Луис Муриель, который на 83-й минуте получил пас от Малиновского через все поле, обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

Благодаря головокружительной победе Аталанта поднялась на пятую позицию в турнирной таблице, а Милан остался на десятой.

К слову, УЕФА назвал футбольный клуб, который получит самый большой заработок в Лиге чемпионов сезона 2018-2019 годов.