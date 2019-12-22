Матч між Аталантою та Міланом завершився з розгромним рахунком 5:0.

У рамках 17-го туру італійської Серії А відбулася зустріч Аталанти і Мілана.

Матч Аталанта – Мілан завершився з розгромним рахунком 5:0.

Гра почалася дуже жваво і вже на 45-й секунді відбувся перший удар по воротах Мілану. Проте гості не розслаблялися і перші хвилини намагалися протистояти і провести свою атаку.

На 10-й хвилині Гомес отримав м’яч на лівому фланзі, обіграв захисників і чудово пробив у дальній кут воріт, відкривши рахунок у матчі.

Після кількох спроб Мілану створити небезпечні моменти біля воріт суперників гра трохи заспокоїлася і в такому темпі тривала до кінця першого тайму.

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Другий тайм Аталанта розпочала так само жваво і тіснила суперників.

Досить швидко команда завдала два розгромних удари Мілану. Першим був Пашаліч, який на 61-й хвилині підправив удар Госенса і відправив м’яч у ворота.

А вже на 63-й хвилині Маліновський розіграв швидку атаку, віддав м’яч Пашалічу, а той закинув його Ілічічу, який пробив по воротам.

Не пройшло й 10 хвилин, а Аталанта знов забила гол Мілану. На 72-й хвилині Ілічіч отримав м’яч біля штрафного і пробив повз захисника прямо у сітку воріт.

Завершив розгром Мілану Луїс Мурієль, який на 83-й хвилині отримав пас від Маліновського через все поле, обіграв голкіпера і закотив м’яч у пусті ворота.

Завдяки карколомній перемозі Аталанта піднялася на п’яту позицію у турнірній таблиці, а Мілан залишився на десятій.

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