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ФИФА запретила Ливерпулю отпраздновать с фанатами победу в КЧМ в Катаре

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп и футболисты красных возмущены решения ФИФА, которое запретило разделить триумф команды на Клубном чемпионате мира со своими болельщиками.

Болельщики Ливерпуля

Официальные представители ФИФА запретили Ливерпулю отпраздновать победу в Клубном чемпионате мира с 1500 болельщиками, которые совершили семичасовой перелет в Доху.

В финальном матче, который состоялся в столице Катара, мерсисайдцы обыграли Фламенго со счетом 1:0.

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Когда Клопп с футболистами поспешили к трибунам с болельщиками, официальные представители ФИФА оттеснили футболистов и тренерский штаб от фанатов, которые попытались выйти на беговую дорожку на стадионе.

В Ливерпуле такое решение ФИФА назвали смешным и абсурдным, ведь подобное ограничение доступа фанатам, не является привычным явлением на мероприятиях ФИФА.

Напомним, Ливерпуль впервые в своей истории стал обладателем трофея Клубного чемпионата мира.

Источник: The Telegraph

Фото: Getty Images

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