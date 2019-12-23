ФІФА заборонила Ліверпулю відсвяткувати з фанатами перемогу у КЧС у Катарі

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп та футболісти червоних обурені рішення ФІФА, яке заборонило розділити тріумф команди на Клубному чемпіонаті світу зі своїми вболівальниками.

Офіційні представники ФІФА заборонили Ліверпулю відсвяткувати перемогу в клубному чемпіонаті світу з 1500 вболівальниками, які здійснили семигодинний переліт в Доху.

У фінальному матчі, який відбувся в столиці Катару, мерсисайдці обіграли Фламенго з рахунком 1:0.

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Коли Клопп з футболістами поспішили до трибун з вболівальниками, офіційні представники ФІФА відтіснили футболістів та тренерський штаб від фанатів, які спробували вийти на бігову доріжку на стадіоні.

У Ліверпулі таке рішення ФІФА назвали смішним та абсурдним, адже подібне обмеження доступу фанатам, не є звичним явищем на заходах ФІФА.

Нагадаємо, Ліверпуль вперше у своїй історії став володарем трофею Клубного чемпіонату світу.