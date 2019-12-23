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ФІФА заборонила Ліверпулю відсвяткувати з фанатами перемогу у КЧС у Катарі

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп та футболісти червоних обурені рішення ФІФА, яке заборонило розділити тріумф команди на Клубному чемпіонаті світу зі своїми вболівальниками.

Болельщики Ливерпуля

Офіційні представники ФІФА заборонили Ліверпулю відсвяткувати перемогу в клубному чемпіонаті світу з 1500 вболівальниками, які здійснили семигодинний переліт в Доху.

У фінальному матчі, який відбувся в столиці Катару, мерсисайдці обіграли Фламенго з рахунком 1:0.

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Коли Клопп з футболістами поспішили до трибун з вболівальниками, офіційні представники ФІФА відтіснили футболістів та тренерський штаб від фанатів, які спробували вийти на бігову доріжку на стадіоні.

У Ліверпулі таке рішення ФІФА назвали смішним та абсурдним, адже подібне обмеження доступу фанатам, не є звичним явищем на заходах ФІФА.

Нагадаємо, Ліверпуль вперше у своїй історії став володарем трофею Клубного чемпіонату світу.

Джерело: The Telegraph

Фото: Getty Images

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