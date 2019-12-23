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Факты / Спорт

Вандалы превратили статую Ибрагимовича на Лорда Волан-де-Морта

Фанаты шведского Мальме вновь повредили статую экс-футболиста сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

Статуя Златана Ибрагимовича

На этот раз фанаты Мальме отпилили у бронзовой скульптуры Злата Ибрагимовича нос и облили серебристой краской. Также хулиганы отпилили у статуи мизинец на ноге.

Сохранить скульптуру целой не удалось даже после того, как полиция оградила ее забором. Сейчас полиция осматривает место преступления.

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В соцсетях пользователи отмечают, что без носа и в серебристом цвете Златан стал похож на персонажа серии фильмов о Гарри Потетра – Лорда Волан-де-Морта.

 

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Допис, поширений Брутальний Футбол  (@brutfootball)

Таким образом болельщики Мальме продолжают выражать свое недовольство тем, что воспитанник их клуба стал владельцем 25% акций злостного врага клуба стокгольмского Хаммарбю.

Напомним, Златан Ибрагимович в октябре присутствовал на открытии собственной статуи в Мальме.

Источник: Expressen

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