Вандалы превратили статую Ибрагимовича на Лорда Волан-де-Морта

Фанаты шведского Мальме вновь повредили статую экс-футболиста сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

На этот раз фанаты Мальме отпилили у бронзовой скульптуры Злата Ибрагимовича нос и облили серебристой краской. Также хулиганы отпилили у статуи мизинец на ноге.

Сохранить скульптуру целой не удалось даже после того, как полиция оградила ее забором. Сейчас полиция осматривает место преступления.

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В соцсетях пользователи отмечают, что без носа и в серебристом цвете Златан стал похож на персонажа серии фильмов о Гарри Потетра – Лорда Волан-де-Морта.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Брутальний Футбол (@brutfootball) 23 Гру 2019 р. о 2:30 PST

Таким образом болельщики Мальме продолжают выражать свое недовольство тем, что воспитанник их клуба стал владельцем 25% акций злостного врага клуба стокгольмского Хаммарбю.

Напомним, Златан Ибрагимович в октябре присутствовал на открытии собственной статуи в Мальме.

Источник: Expressen