Вандалы превратили статую Ибрагимовича на Лорда Волан-де-Морта

Фанаты шведского Мальме вновь повредили статую экс-футболиста сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
На этот раз фанаты Мальме отпилили у бронзовой скульптуры Злата Ибрагимовича нос и облили серебристой краской. Также хулиганы отпилили у статуи мизинец на ноге.
Сохранить скульптуру целой не удалось даже после того, как полиция оградила ее забором. Сейчас полиция осматривает место преступления.
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В соцсетях пользователи отмечают, что без носа и в серебристом цвете Златан стал похож на персонажа серии фильмов о Гарри Потетра – Лорда Волан-де-Морта.
Voldemort or Zlatan? #likasombar #harrypotter #asliketwopeesinapod #zlatan #funny pic.twitter.com/Cv3XBf81uc
— RedlineOffside (@offside_redline) December 22, 2019
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Таким образом болельщики Мальме продолжают выражать свое недовольство тем, что воспитанник их клуба стал владельцем 25% акций злостного врага клуба стокгольмского Хаммарбю.
Напомним, Златан Ибрагимович в октябре присутствовал на открытии собственной статуи в Мальме.
Источник: Expressen