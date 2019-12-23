Вандали перетворили статую Ібрагімовича на Лорда Волдеморта

Фанати шведського Мальме знову пошкодили статую екс-футболіста збірної Швеції Златана Ібрагімовича.

Цього разу фанати Мальме відпиляли у бронзової скульптури Злата Ібрагімовича ніс та облили сріблястою фарбою. Також хулігани відпиляли у статуї мізинець на нозі.

Зберегти скульптуру цілою не вдалося навіть після того, як поліція огородила її забором. Наразі поліція оглядає місце злочину.

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У соцмережах користувачі зазначають, що без носа та у сріблястому кольорі Златан став сходим на персонажа серії фільмів про Гаррі Потетра – Лорда Волдеморта.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Брутальний Футбол (@brutfootball) 23 Гру 2019 р. о 2:30 PST

Таким чином вболівальники Мальме продовжують висловлювати своє невдоволення тим, що вихованець їхнього клубу став власником 25% акцій злісного ворога клубу стокгольмського Хаммарбю.

Нагадаємо, Златан Ібрагімович у жовтні був присутній на відкритті власної статуї у Мальме.

Джерело: Expressen