Вандали перетворили статую Ібрагімовича на Лорда Волдеморта

Фанати шведського Мальме знову пошкодили статую екс-футболіста збірної Швеції Златана Ібрагімовича.
Цього разу фанати Мальме відпиляли у бронзової скульптури Злата Ібрагімовича ніс та облили сріблястою фарбою. Також хулігани відпиляли у статуї мізинець на нозі.
Зберегти скульптуру цілою не вдалося навіть після того, як поліція огородила її забором. Наразі поліція оглядає місце злочину.
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У соцмережах користувачі зазначають, що без носа та у сріблястому кольорі Златан став сходим на персонажа серії фільмів про Гаррі Потетра – Лорда Волдеморта.
Voldemort or Zlatan? #likasombar #harrypotter #asliketwopeesinapod #zlatan #funny pic.twitter.com/Cv3XBf81uc
— RedlineOffside (@offside_redline) December 22, 2019
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Таким чином вболівальники Мальме продовжують висловлювати своє невдоволення тим, що вихованець їхнього клубу став власником 25% акцій злісного ворога клубу стокгольмського Хаммарбю.
Нагадаємо, Златан Ібрагімович у жовтні був присутній на відкритті власної статуї у Мальме.
Джерело: Expressen