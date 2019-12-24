70-летний дедушка нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Американец Альберт Хьюз вернулся на ринг через 36 лет и нокаутировал 43-летнего соотечественника Тремейна Таунса.

70-летний Альберт Хьюз провел бой с 43-летним соотечественником Тремейном Таунсом. Бой завершился во втором раунде после того, как Альберт отправил своего соперника в нокаут.

Хьюз не виходил на ринг еще с 1983 года после поражения от Майка Поллитта, после которой он завершил боксерскую карьеру. Таунс вернулся на ринг после почти 12-летнего перерыва.

Также Альберт Хьюз стал старейшим профессиональным боксером, который выходил на ринг, что позволило ему побить рекорд Стива Уорда, который провел бой в 60 лет.

Читайте: ESPN назвал лучшего боксера года

Достижения Альберта будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Сам бой состоялся в честь покойного сына Хьюза, который покончил жизнь самоубийством в апреле этого года. Доходы от поединка пошли на помощь предотвращения самоубийств.

Ранее Факты ICTV писали, что Александр Усик может провести свой второй бой в супертяжелом весе в марте 2020 года.