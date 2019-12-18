Американский спортивный канал ESPN назвал мексиканца Сауля Альвареса лучшим боксером 2019 года.

Лучшим боксером года признан 29-летний чемпион мира по версии WBA мексиканец Сауль Альварес.

— Я очень благодарен за это признание. Это всего лишь шаг в моей карьере, в моей истории. Я вас прошу набраться терпения, потому что Канело войдет в историю. Я гарантирую, – прокомментировал награду Альварес.

Последний раз ESPN признавала Альвареса боксером года в 2015, а в прошлом году этого звания удостоился украинец Александр Усик.

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В топ-5 лучших боксеров года по версии издания вошли: Мэнни Пакьяо (Филиппины), Эррол Спенс (США), Джош Тэйлор (Великобритания) и Деонтей Уайлдер (США).

Напомним, WBO назвала Василия Ломаченко лучшим боксером года.