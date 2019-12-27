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Факты / Спорт

Экс-футболист Вольфсбурга умер в 33 года

Умер бывший защитник Вольфсбурга и сборной Казахстана Сергей Каримов.

Сергей Каримов

Вольфсбург сообщил о смерти своего бывшего футболиста Сергея Каримова. Казахстанский футболист был воспитанником волков.

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На момент смерти Каримову было 33 года. О причинах ранней смерти не сообщается.

— Мы оплакиваем нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте 33 лет. Мы всем сердцем сейчас с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей, – говорится в сообщении Вольфсбурга в Twitter.

Каримов играл в системе Вольфсбурга с 2000 года по 2011-й. Также в его активе один матч за сборную Казахстана.

Ранее Факты ICTV писали, что 18-летняя чемпионка Украины и бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Амина Булах погибла в Киевской области.

Фото: VfL Wolfsburg

Источник: VfL Wolfsburg

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