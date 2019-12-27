Умер бывший защитник Вольфсбурга и сборной Казахстана Сергей Каримов.

Вольфсбург сообщил о смерти своего бывшего футболиста Сергея Каримова. Казахстанский футболист был воспитанником волков.

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На момент смерти Каримову было 33 года. О причинах ранней смерти не сообщается.

— Мы оплакиваем нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте 33 лет. Мы всем сердцем сейчас с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей, – говорится в сообщении Вольфсбурга в Twitter.

Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Sergej Karimow, der im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist, und sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Sergej. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Rjm9ElI3G6 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 26, 2019

Каримов играл в системе Вольфсбурга с 2000 года по 2011-й. Также в его активе один матч за сборную Казахстана.

Ранее Факты ICTV писали, что 18-летняя чемпионка Украины и бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Амина Булах погибла в Киевской области.

Фото: VfL Wolfsburg

Источник: VfL Wolfsburg