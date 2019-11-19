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Факты / Спорт

В Британии умерла 26-летняя боец после поражения на турнире по кикбоксингу

26-летняя спортсменка Саида Алетаха скончалась в результате травм, полученных во время поединка по кикбоксингу.

Саида Алетаха

Саида Алетаха занималась кикбоксингом на любительском уровне, но относилась к делу очень ответственно.

Очередной бой закончился для 26-летней спортсменки трагически – ее доставили в госпиталь Саутгемптона в критическом состоянии. Врачи не смогли помочь Алетахе и 17 ноября констатировали ее смерть.

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Саида жила и занималась боевыми искусствами в Великобритании, но родилась в Иране. Именно поэтому она все поединки проводила в хиджабе, который девушка надевала как на тренировки, так и на бои.

Ранее Факты ICTV писали, что 18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах попала под поезд.

Источник: Daily Star

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