Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон на родном Энфилде в 20-м туре английской Премьер-лиги.

Ливерпуль принимал Вулверхэмптон в рамках матча 20-го тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе Энфилд в Ливерпуле и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал форвард красных Садио Мане, который отличился на 42-й минуте после ассиста от Лалланы.

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Перед свистком на перерыв волки ответили, однако гол Педру Нету отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Таким образом победная серия Ливерпуля в АПЛ достигла 10 матчей. С учетом прошлого сезона мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже 37 игр.

Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ имея в активе 55 очков. Вулверхэмптон (30) идет седьмым.

Напомним, в предыдущем туре Вулверхэмптон неожиданно обыграл Манчестер Сити.