Ліверпуль мінімально обіграв Вулвергемптон на рідному Енфілді у 20-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Ліверпуль приймав Вулвергемптон в рамках матчу 20-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд у Ліверпулі та завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Автором єдиного голу став форвард червоних Садіо Мане, який відзначився на 42-й хвилині після асисту від Лаллани.

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Перед свистком на перерву вовки відповіли, однак гол Педру Нету скасували після перегляду VAR через офсайд.

Таким чином переможна серія Ліверпуля в АПЛ досягла 10 матчів. З урахуванням минулого сезону мерсисайдці не програють в чемпіонаті Англії вже 37 ігор.

Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ маючи в активі 55 очок. Вулвергемптон (30) йде сьомим.

Нагадаємо, у попередньому турі Вулвергемптон несподівано обіграв Манчестер Сіті.